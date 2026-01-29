diario as beiras
Coimbra

GNR monitoriza dique do Mondego junto à A1

29 de janeiro de 2026 às 18 h26
DR

Cinco infiltrações no dique dos Casais, na margem esquerda do rio Mondego, sob a Autoestrada 1 (A1), em Ribeira de Frades, estão a motivar acompanhamento no terreno por parte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que há equipas a monitorizar a situação e que poderá ser necessário abrir as comportas dos diques para aliviar a pressão da água. A eventual evacuação das localidades próximas será avaliada consoante a evolução da ocorrência, acrescentou a mesma fonte.

O presidente da União das Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila, Cândido Malva, adiantou que já foi solicitado reforço para o posto da GNR de Taveiro, dada a possibilidade de agravamento da situação.

Face ao risco de cheias, alguns proprietários começaram a retirar cavalos das instalações do Centro Hípico de Coimbra, situado nas proximidades do Mondego. A GNR mantém o acompanhamento e apela à população para seguir as indicações das autoridades.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Coimbra

Coimbra
CIM Região de CoimbraCoimbraLeiriaRegião Centro
29 de janeiro às 17h58

Situação de calamidade decretada até 1 de fevereiro em pelo menos 60 municípios

Coimbra
29 de janeiro às 17h49

Três automóveis soterrados no desabamento de um muro junto à estação de Coimbra-B

