Dois palcos, duas praças de restauração, sala de exposição de produtos e novas experiências é o que a iniciativa “Coimbra Região Gastronómica 2025” está a oferecer, desde ontem e durante os dois dias de fim de semana, no Convento São Francisco.

Hugo Francisco, da equipa organizadora (composta por três empresas), destaca a vantagem do evento se realizar em vários espaços, todos cobertos, incluindo os claustros do convento, onde está instalada uma tenda, e o próprio estacionamento do edifício.

Na sessão de abertura, o vice-presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, Ricardo Cruz, destacou que “este evento não só honra o nosso património gastronómico, como cumpre uma missão vital: dinamizar as economias locais, combater a sazonalidade turística e afirmar-se como alicerce de um futuro mais próspero e competitivo”.

O também presidente do Município de Tábua, destacou os pratos regionais, como a chanfana, o leitão, o queijo DOP e a doçaria conventual , mas também os vinhos de excelência da Bairrada, do Dão e da Beira Interior, entre outros.

Por outro lado, revelou que, entre janeiro e julho, mais de 919 mil turistas ficaram hospedados na Região de Coimbra: um crescimento 4,2% acima da média nacional.

