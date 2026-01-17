O 10.º Encontro de Gaiteiros de Almalaguês arrancou ontem com um desfile na Baixa de Coimbra. O desfile contou com cerca de 70 gaiteiros que vieram de norte a sul do país, mas também com gaiteiros de Espanha e da Escócia.

“A expectativa é sempre esta: animação, cultura, música e fazer o melhor evento de sempre. Esta é uma festa genuína em que os gaiteiros tocam, entram em casa das pessoas, são recebidos com comida e bebida. A nossa festa é alegria e partilha”, disse um dos elementos da organização, Renato Rosa.

Este ano, o evento conseguiu atrair mais gaiteiros internacionais. Participa um grupo espanhol e vários gaiteiros escoceses. “Para o ano serão franceses e belgas, esperamos. A ideia é ir internacionalizando cada vez mais, sem nunca perder a identidade da festa”, contou o responsável.

