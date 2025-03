O presidente da Museus e Monumentos de Portugal (MMP), Alexandre Nobre Pais, defende que o futuro dos museus passa pelo envolvimento da sociedade civil, destacando o papel do mecenato e das associações de amigos dos museus.

“O futuro dos museus passa, sem dúvida, por este envolvimento da sociedade civil, não só no apadrinhamento que possam dar à conservação de peças, mas também nas visitas e na participação ativa e interessada nas iniciativas que estes equipamentos culturais vão promover”, destacou.

Alexandre Nobre Pais participou, em Coimbra, à apresentação dos resultados de uma campanha de restauro de 16 peças escultóricas do Museu Machado de Castro.

O presidente da MMP aludiu aos vastos acervos dos museus, monumentos e palácios nacionais, que se traduzem “numa riqueza incalculável” para a cultura do país. “O esforço que cada museu tem feito para garantir a mais correta conservação e preservação é substancial, mas há ainda um longo caminho a percorrer para suprimir as reais necessidades. Importa, pois, recorrer ao mecenato para impulsionar o reconhecimento da necessidade de cuidar de um bem comum e, assim, contribuir para a afirmação e divulgação do património nacional”, sustentou.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt