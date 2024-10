Futuro do turismo no Centro foi discutido por 22 entidades

A Sertã foi palco de um debate estratégico sobre o futuro do turismo na região Centro do país. A convite da Turismo Centro Portugal, 22 entidades participara no 1.º Summit Turismo Centro de Portugal para definir estratégias conjuntas de articulação entre todos, face ao PT 2030, o próximo quadro de financiamento comunitário.

Durante todo o dia, os diversos interlocutores da região – entre Comunidades Intermunicipais, PROVERES e Programas de Revitalização – tiveram oportunidade de apresentar os seus projetos, num total de 19 planos de ação, através dos respetivos presidentes, secretários executivos e coordenadores.

“Como esperávamos, foi um encontro extremamente útil, em que todos tiveram a oportunidade de contribuir, com propostas concretas, para uma discussão que foi muito rica e produtiva e de onde saíram estratégias comuns e complementares”, vincou o presidente da Turismo Centro Portugal, Raul Almeida.

