Futsal: Cinco equipas da formação de Coimbra na 3ª fase dos nacionais

Cinco equipas dos escalões de formação apuraram-se para a 3.ª fase das competições nacionais de futsal. Para o distrito de Coimbra, o feito é inédito e está em linha com o bom desempenho que as seleções jovens tiveram nos torneios interdistritais.

O destaque maior vai para as duas equipas do São João, Sub-17 e Sub-15, apuradas para os playoff de acesso à final dos campeonatos nacionais de juvenis e de iniciados.

No São João, o feito é também ele inédito, já que nunca duas equipas da formação tinham conseguido chegar à fase decisiva – com os quatro melhores do país –, com o atual modelo competitivo. Não obstante, ao nível de resultados desportivos, os juvenis já tinham sido 4.º, em 2016, bem como os iniciados, em 2019. Em ambos os casos, esta classificação aconteceu no ano de criação de campeonato nacional, tendo os três da frente sido sempre Sporting, Benfica e Caxinas.

Na época em curso, tanto os juvenis como os iniciados terminaram em 4.º lugar na 2.ª fase – uma poule única com as oito melhores equipas do país. Antes, na fase regional, na série Norte, os sub-17 classificaram-se em 2.º lugar, apenas atrás do Caxinas, enquanto os sub-15 foram 3.º, depois do Caxinas e da AM Granja (da Maia).

