Futebol: União FC e Mocidade decidem em Poiares vaga na Elite

Está quase definido o quadro de equipas que vai integrar a Divisão de Elite da AF Coimbra na época 2025/2026. Para já, resta apenas uma vaga por preencher – a do vencedor do playoff que opõe o antepenúltimo da Elite, União FC, e o 3.º classificado da Divisão de Honra, o Mocidade.

Como se sabe, subiu ao Campeonato de Portugal o campeão da Elite da AF Coimbra, Naval 1893, e foram despromovidos o Moinhos e o Lagares da Beira. Em “compensação”, os dois primeiros da Divisão de Honra, Penelense e Eirense, vão disputar a Elite na próxima temporada.

Ontem, entretanto, ficou já a saber-se que o playoff – decidido num único jogo, em campo neutro – vai realizar-se no próximo domingo, dia 18 de maio, no Estádio Rui Manuel Lima, em Vila Nova de Poiares, a partir das 17H00.

Vale a pena referir que este encontro decisivo é, afinal, um dérbi concelhio, já que põe frente a frente duas formações do município de Penacova: o União FC de Gavinhos (Figueira de Lorvão), e o Mocidade FC, de Cheira (Penacova).

