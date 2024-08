Futebol: União 1919 procura vencer e Marialvas quer segunda vitória

União 1919 e Marialvas jogam este domingo, pelas 17H00, a 2.ª jornada da série C do Campeonato de Portugal.

O clube de Coimbra recebe, em Taveiro, o campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Leiria, o Sporting de Pombal. A formação pombalense perdeu na jornada inaugural, em casa, com o Arronches e Benfica por 2-1.

Por outro lado, o União 1919 foi à Marinha Grande empatar com o Marinhense sem golos. O herói da partida foi o guarda-redes unionista, Mauro Leal, que no último lance do encontro desviou uma bola para trave e garantiu um ponto para o emblema da Arregaça.

A equipa treinada por Eduardo Martins entra para este jogo ainda sem conhecer o sabor da vitória e vai competir pela primeira vitória nesta edição do Campeonato de Portugal. O Sporting de Pombal segue em 12.º lugar sem qualquer ponto.

