Futebol: Sourense eliminado pelo Nazarenos da prova-rainha

O Sourense perdeu, ontem (1-0), com o Nazarenos, acabando eliminado da Taça de Portugal, prova rainha do futebol nacional, logo na 1.ª eliminatória. Esta foi a estreia oficial do conjunto de Soure na época 2025/2026.

Numa deslocação à Nazaré, para medir força com o Nazarenos, os comandados de Rafael Silva não tiveram um início de jogo fácil..

Ricky, dianteiro da formação caseira, inaugurou o marcador, aos 11’, batendo Vítor Nogueira, após bela jogada individual.

Por sua vez, a turma de Soure teve muita dificuldades para reagir ao golo sofrido, não encontrando fio condutor para o seu jogo.

Até ao intervalo, o resultado não teve alterações, apesar de algumas oportunidades de ambas as equipas junto das balizas.

