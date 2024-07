Futebol: Marialvas regressa aos nacionais com ambição

Está aí a nova época do Marialvas. Quase duas décadas depois, o regresso às competições nacionais tem, em Cantanhede, um objetivo claro: manter a chama que faz a cidade e o concelho estarem em festa com os feitos recentes do clube.

Ambição, portanto, é palavra de ordem. Isso mesmo foi assumido, ontem, no arranque oficial da pré-época, pelo presidente do Marialvas, Francisco Matos, pelo responsável técnico, Carlos Calina, e até pelo dianteiro Gonçalo Gomes, um dos esteios da última época.

Para já, sabe-se que o início da competição, no Campeonato de Portugal, está agendado para o fim de semana de 17 e 18 de agosto. O sorteio vai realizar-se ainda esta semana, devendo o Marialvas integrar uma série regional que envolve, entre outros emblemas, os “vizinhos” Clube União 1919 e o Mortágua – equipa que, de resto, foi a escolhida para o jogo de apresentação aos sócios da formação de Cantanhede, marcado para 10 de agosto.

Ontem, o primeiro treino aconteceu no relvado do novo Complexo Desportivo de Cantanhede. No futuro próximo, será aqui a “casa” do Marialvas. Porém, na época que agora entra – com as obras do ambicioso parque desportivo por concluir – a equipa vai ainda dividir-se entre o estádio de Febres (até outubro) e o Campo de São Mateus, no centro da cidade.

Aos jornalistas, ontem, Carlos Calina e Francisco Matos admitiram que há lacunas e também dificuldades, desde logo financeiras. Mas, acima de tudo, há “muita união e orgulho no trabalho feito e muita vontade de fazer bem”.

Em Cantanhede, está a consolidar-se um projeto ambicioso. “Este clube é um monstro, que estava adormecido, e que acordou”, disse Calina. “Agora, o Marialvas será o que a cidade quiser. Nós queremos. Venham connosco”, rematou o técnico.