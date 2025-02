Futebol: Atleta agredido em jogo do Distrital já está em casa

No domingo, Sepins e Cova Gala mediam forças, em Cantanhede, para a 16.ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra, quando aos oito minutos de jogo, Ricardo Morais, atleta da equipa da casa foi alvo de uma entrada violenta (agressão), por parte de Martim Marinheiro, jogador da formação visitante, tendo caído inanimado no relvado.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, António Santos, presidente do Sepins, contou que o atleta foi transportado aos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde realizou vários exames, não tendo sido detetado “nada de grave, pelo que teve alta nesse mesmo dia”.

O aparato e a gravidade do lance, com a entrada em campo de ambulâncias e socorristas, motivaram a interrupção do encontro. A paragem durou cerca de 30 minutos. Mas o jogo não veio a ser retomado.

