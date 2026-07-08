Coimbra

Fusão das bienais de arte Manifesta e Anozero em 2028

08 de julho de 2026 às 09 h31
O desfile de mais de 250 pesssoas a cantar em coro foi das primeiras manifestações artísticas da Anozero | Arquivo UC - Ana Bartolomeu
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
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Após o encerramento da Bienal de Arte de Coimbra Anozero, no domingo, o foco passa a ser 2028, quando este evento artístico se vai fundir com a Bienal Europeia Manifesta

A fusão de duas bienais de arte, Manifesta e Anozero’28, é um modelo de organização que já está a ser preparado para daqui a dois anos em Coimbra.

A novidade foi revelada, ontem, ao DIÁRIO AS BEIRAS, por Carlos Antunes, diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC).

O responsável referiu que a edição deste ano da Bienal Anozero, que encerrou no passado domingo – após três meses de programação – mostrou uma “subida sustentada do seu impacto na cidade e na região, com reconhecimento da qualidade artística pelos seus pares, como a Câmara Municipal e a Universidade, que reforçaram a participação, mas também por mecenas, com o apoio de cinco fundações”. Foi um complemento financeiro que permitiu executar um orçamento de cerca de 700 mil euros, mas que, de acordo com a organização, não teve em conta a inflação registada desde a edição anterior e uma maior ambição do evento.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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