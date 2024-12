Funeral de agente da PSP que morreu em Penela realiza-se no dia de Natal

O funeral do agente da PSP de Coimbra, que perdeu a vida, ontem, em Penela, após ter sido atingido por uma árvore, realiza-se, amanhã, dia de Natal, em Miranda do Corvo.

As cerimónias fúnebres de Luís Miguel Fernandes Lopes, agente do Comando Distrital da PSP de Coimbra, começam, pelas 14H30, na capela de Vila Flor, localizada em Vila Nova.

Posteriormente, será transportado para a Igreja Matriz de Miranda do Corvo, onde serão celebradas as cerimónias religiosas, terminando no cemitério de Miranda do Corvo, onde vai a sepultar o corpo.