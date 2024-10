Fuga de gás motiva corte da rua Adolfo Loureiro em Coimbra

Uma fuga de gás, detetada ao início da noite desta segunda-feira, está na origem do corte de circulação na rua Adolfo Loureiro, em Coimbra. Segundo informações recolhidas junto de fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, os operacionais estão, neste momento, no terreno à espera de uma equipa especializada que vem do Porto faça uma análise mais pormenorizada da situação, avaliando eventuais perigos para moradores e transeuntes.

A rua Adolfo Loureiro faz a ligação entre a rua de Macau e a travessa das Fonsecas, na zona do Bairro Norton de Matos. Segundo as mesmas fontes, neste momento os operacionais ainda estão a tentar determinar de onde vem a fuga. No local estavam 14 operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e Bombeiros Voluntários de Coimbra.

À hora desta publicação a via continuava fechada à circulação.

[em atualização]