Francisco Ordonhas e Maria Salgado dominaram as ondas na Figueira da Foz

Francisco Ordonhas e Maria Salgado foram coroados, no sábado, como o “rei” e rainha” do Allianz Figueira Pro, etapa inaugural da Liga MEO Surf 2026.

Num dia em que a Praia do Cabedelo a proporcionou, revelou a Associação Nacional de Surfistas, “ondas de qualidade para os melhores surfistas nacionais”. Salgado, de 19 anos, e Ordonhas, de 20 anos, saem, assim, da Figueira da Foz na frente dos respetivos rankings e, consequentemente, da luta pelos títulos nacionais, além de manterem a posse das licras amarelas Go Chill. O dia final de competição no Cabedelo, que acolheu a prova entre os dias 2 e 4 de abril, assistiu a uma verdadeira maratona de surfe, num dia de verão, que trouxe milhares de pessoas até à praia.

Nas meias-finais masculinas, Francisco Ordonhas impôs-se de forma segura a Guilherme Fonseca, enquanto na outra disputa Guilherme Ribeiro teve de suar para levar de vencido Manuel Pirujinho. As meias-finais femininas abriram com um triunfo de Lua Escudeiro frente a Constância Simões, que lhe rendeu a presença na primeira final da carreira na Liga MEO Surf. Depois, Maria Salgado deu sequência ao seu domínio neste Allianz Figueira Pro, repetindo o score de 15,25 pontos e eliminando Gabriela Dinis.

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