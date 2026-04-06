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Francisco Ordonhas e Maria Salgado dominaram as ondas na Figueira da Foz

06 de abril de 2026 às 10 h00
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Maria Salgado e Francisco Ordonhas triunfaram na Praia do Cabedelo | Jorge Matreno-ANSurfistas

Francisco Ordonhas e Maria Salgado foram coroados, no sábado, como o “rei” e rainha” do Allianz Figueira Pro, etapa inaugural da Liga MEO Surf 2026.
Num dia em que a Praia do Cabedelo a proporcionou, revelou a Associação Nacional de Surfistas, “ondas de qualidade para os melhores surfistas nacionais”. Salgado, de 19 anos, e Ordonhas, de 20 anos, saem, assim, da Figueira da Foz na frente dos respetivos rankings e, consequentemente, da luta pelos títulos nacionais, além de manterem a posse das licras amarelas Go Chill. O dia final de competição no Cabedelo, que acolheu a prova entre os dias 2 e 4 de abril, assistiu a uma verdadeira maratona de surfe, num dia de verão, que trouxe milhares de pessoas até à praia.
Nas meias-finais masculinas, Francisco Ordonhas impôs-se de forma segura a Guilherme Fonseca, enquanto na outra disputa Guilherme Ribeiro teve de suar para levar de vencido Manuel Pirujinho. As meias-finais femininas abriram com um triunfo de Lua Escudeiro frente a Constância Simões, que lhe rendeu a presença na primeira final da carreira na Liga MEO Surf. Depois, Maria Salgado deu sequência ao seu domínio neste Allianz Figueira Pro, repetindo o score de 15,25 pontos e eliminando Gabriela Dinis.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Emanuel Pereira

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