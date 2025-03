Francisca Veselko e Luís Perloiro vencem prova da Liga de surf na Figueira da Foz

Os surfistas Francisca Veselko e Luís Perloiro conquistaram hoje a primeira etapa do circuito português, disputada na Figueira da Foz, em Coimbra, batendo nas finais Teresa Bonvalot e Francisco Ordonhas, respetivamente.

Na bateria decisiva do quadro feminino no Allianz Figueira Pro, ‘Kika’, bicampeã portuguesa (2021 e 2023), fez 14,75 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,50 e 7,25), enquanto Teresa Bonvalot, pentacampeã lusa (2014, 2015, 2020, 2022 e 2024), marcou 12,25 (7,00 e 5,25).

Já na final masculina, foi Luís Perloiro, com 16,50 pontos (9,50 e 7,00) a levar a melhor sobre Francisco Ordonhas, que pontuou 14,35 (7,30 e 7,05), somando aos 26 anos a primeira vitória da carreira na Liga MEO Surf.

Num campeonato marcado pela alta qualidade das ondas ao longo de três dias na Praia do Cabedelo, e que contou com a participação de Frederico Morais, ex-top mundial que foi eliminado precocemente neste campeonato, depois de ter participado na prova da elite mundial em Peniche, Francisca Veselko somou a oitava vitória em etapas do circuito luso, e a segunda na Figueira da Foz.

“É uma onda que gosto muito e onde me sinto conectada. Saio daqui com a vitória. Na próxima etapa vou ter a licra amarela, com o meu nome, que já não visto há muito tempo. Estou a começar o ano da forma que gostava e é importante manter esta consistência. Agora, é aproveitar o momento”, afirmou ‘Kika’, em declarações reproduzidas pela Associação Nacional de Surfistas (ANS).

Por seu turno, Luís Perloiro sublinhou a sua satisfação por, finalmente, conquistar uma etapa da Liga portuguesa de surf, naquela que foi a sua terceira participação numa final.

“Confirmou-se o cliché de que à terceira é de vez. Estou super feliz, nem sei bem como reagir porque nunca tinha ganho um campeonato na categoria máxima. O último campeonato que venci era sub-18, há cerca de 10 anos, por isso é uma sensação incrível voltar a ganhar um campeonato”, lançou o atleta.

O circuito português de surf arrancou na Figueira da Foz e vai passar depois pelo Porto, no final de abril, pela Ericeira, em meados de maio, pelos Açores, em meados de junho, e com a quinta e última etapa marcada para Peniche, no final de outubro.