França vence e é terceira na Liga das Nações ‘à boleia’ de Kyllian Mbappé

A França, à boleia de Kylian Mbappé, com um golo e uma assistência, conquistou hoje o terceiro lugar na Liga das Nações de futebol, ao vencer a anfitriã Alemanha, por 2-0.

Em jogo disputado na Arena de Estugarda, o avançado do Real Madrid marcou o primeiro golo a instantes do intervalo, aos 45+1, num lance no lado esquerdo do ataque, em que tirou Kimmich da frente e rematou ao poste mais distante de Ter Stegen.

Um golo contra a corrente do jogo, num período em que os germânicos estiveram por cima e depois de Florian Wirtz ainda ter atirado ao poste, aos 37, já depois de o videoárbitro reverter, bem, um lance de grande penalidade, após simulação de Adeyemi.

A segunda parte pertenceu aos gauleses, com muitos lances de perigo e em quase todos valeu à ‘Mannschaft’ a exibição de Ter Stegen, do FC Barcelona, depois de uma época marcada por uma grave lesão e que hoje esteve a grande altura.

O guardião germânico evitou o dilatar do marcador em diversas ocasiões, mas esteve ‘imperial’ aos 71 (lance de Thuram), 80 e 82 minutos (lances de Mbappé), embora já não conseguisse evitar o segundo, numa transição rápida dos ‘bleus’, aos 84.

Mbappé, no lado esquerdo do ataque, aproveitou a saída em contra-ataque para conduzir e servir Michael Olise, que só teve praticamente de encostar para o 2-0 e ‘confirmar’ o terceiro lugar dos franceses.

Nas meias-finais, a seleção de Didier Deschamps tinha perdido com a Espanha (5-4) e a Alemanha com Portugal (2-1), estando a final ibérica agendada para mais logo, a partir das 20:00, em Munique.