Framedrop, startup de Coimbra, considerada a mais promissora no Web Summit 2024

A startup portuguesa Framedrop.ai ganhou um prémio de 15 mil euros depois de ser a vencedora da edição deste ano do programa Road 2 Web Summit. A startup de Coimbra, uma das 125 startups portuguesas na edição do Road 2 Web Summit deste ano, foi distinguida como a mais promissora.

A Framedrop.ai é uma ferramenta/plataforma que pretende ajudar os meios de comunicação tradicionais a crescer nas redes sociais, ajudando a melhorar o workflow no trabalho, operando em conjunto com grupos de imprensa. Através do recurso à inteligência artificial (IA), a Framedrop.ai é capaz de encurtar vídeos, criar legendas automaticamente em várias línguas, entre outros processos criativos.

Os vencedores foram anunciados por António Dias Martins, CEO da Startup Portugal, em conferência de imprensa. “É uma ajuda muito importante e isto dá-nos responsabilidade para o futuro” referiu Mário Tarouca, COO da Framedrop.ai, quando recebeu o prémio. “Jornalistas esta ferramenta é para vocês”, acrescentou o representante da startup conimbricense que já tem presença nos Estados Unidos da América e no Reino Unido.