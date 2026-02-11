O novo Conselho de Administração da ULS de Coimbra tomou posse há algumas semanas e como é natural apresentou um conjunto de objetivos para os cuidados de saúde nesta vasta região que inclui centros de saúde distribuídos pelo distrito de Coimbra e não só.

O novo Conselho de Administração deverá ter, entre outos, como objetivos:

Fortalecer os Cuidados de Saúde Primários, aumentar a cobertura de programas de rastreio populacional e incentivar hábitos de vida saudáveis

Promover uma maior integração de unidades como o Hospital dos Covões na rede de saúde local.

Melhorar o acesso aos cuidados de saúde na região de Coimbra, centrando a estrutura no cidadão

Efetivamente o Serviço Nacional de Saúde sofre há vários anos de problemas de organização desde logo quando a porta de entrada nem sempre é ao nível dos cuidados de saúde personalizados prestados pelas unidades de saúde familiar e pelas unidades de saúde de cuidados primários centradas no centro nos centros de saúde.

Assistimos com demasiada frequência ao acesso dos doentes ao Serviço Nacional de Saúde através dos serviços de urgência dos hospitais.

Torna-se, portanto, desejável que o novo Conselho de Administração consiga em definitivo centrar a prestação dos cuidados de saúde ao nível dos centros de saúde.

Espera-se, portanto, que este Conselho de Administração consiga uma estratégia para a ULS que não seja centrada na prestação de cuidados hospitalares dando aos centros de saúde a primazia e os meios para a prestação dos cuidados de saúde às populações de quem estão mais próximos.

Vamos ver se finalmente os doentes deixam de andarem a ser empurrados para os centros de saúde a fim de obterem credenciais para a prestação de cuidados que foram pedidos pelos hospitais, em especial a realização de análises, exames de diagnóstico e outros, como tem sido a prática até agora, em especial no Hospital da Universidade de Coimbra, ao arrepio de vasta legislação publicada e de diversos compromissos assumidos pelos anteriores timoneiros da instituição.

Esta é uma prática altamente prejudicial aos utentes que se veem empurrados de um lado para o outro, apenas para obter um documento que facilmente pode ser emitido nas consultas hospitalares e que causa sobrecarga dos serviços dos centros de saúde e muitas vezes situações de conflito que serão facilmente sanadas se de uma vez por todas os médicos hospitalares emitirem as credenciais que estão obrigados por lei a fazer.

Espera-se também que estratégias para dificultar o acesso às consultas hospitalares sejam ativamente combatidas.

É também importante terminar com o desmantelamento do Hospital dos Covões e mesmo reativar serviços que foram indevidamente encerrados, ao contrário da vontade das populações e dos seus legítimos representantes, neste caso as autarquias e associações que se foram manifestando ao longo dos últimos anos contra tal estratégia.

Para bem da saúde das populações e para maior eficiência do Serviço Nacional de Saúde deseja-se os maiores êxitos a este Conselho de Administração esperando-se que finalmente seja resolvido toda uma série de problemas que permitam dar o destaque que os cuidados de saúde primários devem ter numa estrutura devidamente organizada para bem do Serviço Nacional de Saúde.