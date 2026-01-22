diario as beiras
Folhas no chão não são lixo

22 de janeiro de 2026 às 11 h17
O outono aproxima-se do fim e multiplicam-se as imagens de bosques dourados e trilhos cobertos de folhas, partilhadas como símbolos da estação. Nas cidades, porém, o cenário é diferente: as folhas caídas das árvores são rapidamente removidas de passeios, canteiros e zonas relvadas, tratadas como resíduos a eliminar. Esta diferença revela uma perceção limitada sobre o papel ecológico das folhas no solo.

Ao contrário do que a prática urbana sugere, as folhas no chão não são lixo, mas um recurso essencial para o funcionamento dos ecossistemas. A queda das folhas marca o início do processo de renovação das árvores e constitui um exemplo claro de economia circular na natureza, em que aquilo que cai regressa ao solo. As folhas caídas formam uma camada que atua simultaneamente como base nutritiva e abrigo para uma comunidade diversa de organismos do solo. Fungos decompositores, colêmbolos, larvas de escaravelhos saprófagos e outras larvas de insetos ou microrganismos que podem contribuir para o controlo de pragas dependem deste habitat para se desenvolverem. Juntos representam uma sociedade que raramente vemos, mas que mantém o solo vivo e fértil. Remover sistematicamente as folhas, sobretudo em zonas verdes, empobrece o solo, aumenta a dependência de fertilizantes e interrompe processos ecológicos essenciais.

As folhas desempenham ainda outras funções relevantes. Criam uma camada protetora que conserva a humidade, reduz a erosão e limita a compactação, problemas frequentes nos espaços urbanos. Regulam a temperatura do solo e protegem as raízes das árvores, fortalecendo-as ao longo do inverno. A presença de folhas aumenta a retenção de água e reforça a resiliência das árvores face a condições adversas, como ondas de calor. A sua remoção total compromete esta capacidade de adaptação e fragiliza a infraestrutura verde urbana, ideia reforçada pela nova Diretiva Europeia do Solo (UE) 2025/2360, dedicada à monitorização e resiliência do solo.

É verdade que existem riscos associados, como escorregamentos em passeios ou obstrução de sistemas de drenagem. Contudo, estes problemas, que devem ser monitorizados e mitigados, têm soluções específicas e não justificam a eliminação completa da matéria vegetal. Uma gestão equilibrada permite garantir segurança pública sem comprometer os processos naturais que sustentam a saúde dos espaços verdes.

Existem soluções inovadoras para lidar com o excedente de folhas recolhidas em zonas críticas. A compostagem doméstica e comunitária, a integração das folhas nos circuitos de resíduos orgânicos e a utilização de folhas trituradas como cobertura orgânica urbana são estratégias cada vez mais adotadas em várias cidades portuguesas e europeias. Os centros de compostagem e as unidades de valorização de resíduos verdes são boas práticas que deveriam tornar-se mais comuns e rotineiras em todo o país, promovendo uma gestão mais sustentável dos recursos orgânicos. Estas soluções reduzem custos de transporte, diminuem emissões e devolvem matéria orgânica ao solo de forma eficiente.

As folhas caídas são oportunidades para educar e observar a cidade de outra forma. Entender a natureza e os seus ciclos, que em muitos aspetos refletem os nossos, é fundamental para cidades mais vivas e cidadãos mais conscientes. Ensinar a reconhecer valor onde antes se via apenas lixo faz parte do desafio ambiental que enfrentamos. Na semana em que celebramos o Dia Mundial do Solo, importa recordar que o futuro deste recurso vital começa precisamente aqui, no modo como acolhemos ou rejeitamos aquilo que a natureza devolve ao chão.

E, olhando para o chão, lixo não falta… mas não são as folhas caídas de árvores.

Autoria de:

Glória Catarina Pinto

