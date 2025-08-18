diario as beiras
Coimbra

Folclore e gastronomia compensam escassez de ceboleiros na feira

18 de agosto às 10 h47
0 comentário(s)
O certame é muito mais do que comércio de cebolas. Há um programa de animação popular e gastronomia ao jantar, com várias tasquinhas e mesas corridas em pleno Terreiro da Erva

Ramiro, António e Mário (todos reformados) são os três vendendores resistentes da Feira das Cebolas de Coimbra, que se realiza há quase quatro décadas, em agosto, na Baixa de Coimbra.
“Já fomos 35 produtores, mas isso já foi há muitos anos. Depois o número veio sempre a baixar, à medida que foram abrindo mais supermercados”, descreve Ramiro Barradas, um dos grande dinamizadores do certame, presente desde o início.
Tal como os restantes dois produtores de cebolas presentes, é ele que prepara as réstias de cebolas, obtidas através de tranças feitas com bunho ou espadana, ervas do rio que são apanhadas e secas na região de Cernache, freguesia de Coimbra, onde tem origem o Grupo Folclórico “Os Camponeses” de Vila Nova, organizador do evento.
Com preços de cada réstia de 25 cebolas a variar entre dois e 15 euros cada, Ramiro tem a certeza que vão ser vendidas todas as centenas de réstias (dos três ceboleiros) até ao final da feira, que será no próximo fim de semana, “até porque os clientes sabe bem da qualidade e a origem do que compram aqui” .
Mas o certame é muito mais do que comércio de cebolas. Há um programa de animação popular e gastronomia ao jantar, com várias tasquinhas e mesas corridas em pleno Terreiro da Erva.Os três agricultores não aprovam a transferência do espaço da Praça do Comércio (onde, tradicionalmente, sempre se realizou), para o Terreiro da Erva, “porque há muito menos movimento de pessoas e está fora do circuito turístico”, mas as diversas iniciativas de animação cultural do município na Praça do Comércio assim o ditaram.

Toda a informação na edição impressa e digital de hoje, segunda-feira, do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de agosto

Pampilhosa da Serra está com várias frentes de fogo descontroladas, diz o presidente da câmara
18 de agosto

Comunidade Intermunicipal de Coimbra lança concurso para rádios SIRESP
18 de agosto

Voluntariado para a floresta envolve quatro jovens em Soure
18 de agosto

Folclore e gastronomia compensam escassez de ceboleiros na feira

Coimbra

Coimbra
18 de agosto às 10h47

Folclore e gastronomia compensam escassez de ceboleiros na feira

0 comentário(s)
Coimbra
18 de agosto às 10h41

Rede municipal de internet Coimbra+ não dá resposta adequada

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
17 de agosto às 14h25

Incêndios: Seis estradas nacionais cortadas nos distritos de Coimbra, Guarda e Leiria

0 comentário(s)