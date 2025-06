Fogueiras de São João regressam ao Vale das Flores

O cheiro, as cores e os cantares das fogueiras de São João estão de regresso ao Vale das Flores.

No sábado, dia 21 de junho, parte da rua Pedro Nunes, entre o Teatrão e a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), vai encerrar para que se monte o coreto e se celebre o São João.

O evento é organizado pelo Condomínio Vale das Flores, que é composto por mais de uma dezena de associações daquela zona da cidade.

Como não poderia deixar de ser, as fogueiras vão ter quermesse sempre com prémio garantido, organizada pela Itecons e com peças oferecidas por todas as associações.

