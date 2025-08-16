diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Fogo em Pampilhosa da Serra está ativo e sem desenvolvimentos significativos

16 de agosto às 11 h36
0 comentário(s)
DR

O incêndio que lavra na Pampilhosa da Serra desde quarta-feira não registou desenvolvimentos significativos durante esta madrugada e mantém-se ativo nas mesmas zonas, anunciou hoje a Proteção Civil Municipal.

Numa informação divulgada pelas 10:30 de hoje, na sua página de Facebook, a Proteção Civil Municipal de Pampilhosa da Serra informa que “não existem pessoas ou bens em risco”, mas durante a madrugada o incêndio que lavra no alto do concelho “não registou desenvolvimentos significativos”.

“Apelamos, uma vez mais, à prudência, e reiteramos o apelo a toda a população no sentido de evitar comportamentos de risco e não se deslocar às zonas afetadas, permitindo que as equipas de emergência desenvolvam o seu trabalho com eficácia e segurança”, lê-se ainda na nota.

O incêndio florestal que lavra em Pampilhosa da Serra veio do concelho vizinho de Arganil, onde eclodiu na freguesia do Piódão, pelas 05:00 de quarta-feira, alegadamente provocado por uma descarga elétrica da trovoada seca que se fez sentir naquela zona.

Estendeu-se depois aos municípios de Oliveira do Hospital e de Seia, este já no distrito da Guarda.

O município ativou hoje, pelas 12:00, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

Segundo a autarquia, esta decisão visa garantir que as entidades e instituições que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil acionam, a nível municipal, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil, reforçando a resposta.

O estado de prontidão especial do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) mantém-se desde 11 de agosto no nível máximo de quatro, e encontram-se ativados os planos distritais de Emergência e Proteção Civil de Viseu e Coimbra, e os planos municipais de Trancoso, Oliveira do Hospital, Arganil, Aguiar da Beira, Sátão, Sernancelhe, Seia, Pampilhosa da Serra, Tábua e Góis.

A ANEPC, perante a declaração de situação de alerta em vigor, salientou para a proibição do acesso e circulação nos espaços florestais, de realização de queimadas e queimas e a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas, de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, e de trabalhos nos demais espaços rurais, bem como da utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de agosto

Fogo em Oliveira do Hospital dominado e sem frentes ativas
16 de agosto

EN17 está "totalmente transitável"
16 de agosto

Arganil tem frente de fogo mais crítica na zona de Porto Castanheiro
16 de agosto

Fogo em Pampilhosa da Serra está ativo e sem desenvolvimentos significativos

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
16 de agosto às 12h05

Fogo em Oliveira do Hospital dominado e sem frentes ativas

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de agosto às 12h01

EN17 está “totalmente transitável”

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de agosto às 11h39

Arganil tem frente de fogo mais crítica na zona de Porto Castanheiro

0 comentário(s)