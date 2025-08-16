diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Fogo em Oliveira do Hospital dominado e sem frentes ativas

16 de agosto às 12 h05
DR

O incêndio florestal que atinge o município de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, está “completamente dominado” e estão a decorrer trabalhos de rescaldo, disse hoje uma fonte da autarquia.

Em informação prestada à agência Lusa pelas 11:05, fonte oficial do município de Oliveira do Hospital indicou que o incêndio se encontrava “completamente dominado”.

“As frentes ativas que mereciam mais preocupação e que estiveram [a preocupa] durante a noite, na zona de São Sebastião da Feira, freguesia de Penalva de Alva, e Vilela, na Freguesia de Nogueira do Cravo, já foram extintas”, disse.

Segundo a mesma fonte da autarquia de Oliveira do Hospital, a preocupação é agora com “os reacendimentos e fazer os trabalhos de rescaldo”, indicando que os meios no terreno vão “estar com muita atenção, porque é uma área muito vasta e de acessos difíceis”.

A fonte admitiu ainda que haverá “muito trabalho pela frente na vigilância e no rescaldo” do incêndio que começou na quarta-feira no concelho de Arganil e passou para o de Oliveira do Hospital.

Durante a noite as chamas destruíram áreas de mato e floresta e o fogo “esteve em vias de chegar à cidade, mas foi dominado”, disse, acrescentando que a humidade noturna e a diminuição do vento ajudaram no combate.

Na sexta-feira, o incêndio levou à evacuação de alguns empreendimentos turísticos no município, bem como ao cancelamento de reservas, nomeadamente na Ponte das Três Entradas (onde os rios Alvoco e Alva confluem), com uma unidade hoteleira de quatro estrelas ali existente “que estava cheia”, assim como outra unidade em Vila Pouca da Beira, por onde as chamas passaram, sem causar danos.

A reportagem da Lusa no local constatou a destruição provocada pelo incêndio em terrenos rurais e florestais, ao longo de cinco quilómetros de estrada nas margens do rio entre Vila Cova de Alva (Arganil) e Avô (Oliveira do Hospital).

Pelas 11:30, de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio de Arganil estava a ser combatido por 1.014 operacionais, apoiados por 332 viaturas e 17 meios aéreos.

Autoria de:

Agência Lusa

