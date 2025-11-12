diario as beiras
Coimbra

Foge à polícia e bate em vários carros

12 de novembro às 11 h18
0 comentário(s)

Um homem foi detido na manhã de ontem pela PSP de Coimbra.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da força de segurança explicou que “uma viatura com dois homens, condutor e ocupante, desobedeceu à ordem de paragem no decorrer de uma ação de fiscalização na zona da Praça da República”.

“Colocou-se em fuga, praticando uma condução muito perigosa”, continuou, acrescentando que “embateu em várias viaturas, incluindo uma da PSP”.

O condutor acabou por ser intercetado pouco depois, por volta das 07H00, na rua Sá da Bandeira, esclareceu.

Segundo a mesma fonte da PSP, durante o dia de hoje serão divulgadas outras informações relacionadas com este assunto.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (13/11/25) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de novembro

Martim Syder é candidato à presidência do PSD de Coimbra
12 de novembro

PAN realiza X Congresso Nacional em dezembro na cidade de Coimbra para eleger direção
12 de novembro

Celebrações
12 de novembro

Dos mitos, invenções e deturpações da Tradição...

Coimbra

Coimbra
12 de novembro às 12h52

Martim Syder é candidato à presidência do PSD de Coimbra

0 comentário(s)
CoimbraNacional
12 de novembro às 11h41

PAN realiza X Congresso Nacional em dezembro na cidade de Coimbra para eleger direção

0 comentário(s)
Coimbra
12 de novembro às 11h18

Foge à polícia e bate em vários carros

0 comentário(s)