Finge ser empreiteiro e burla pessoas em largos milhares de euros

Um homem de 52 anos foi detido em Coimbra pela Polícia Judiciária (PJ) por fingir ser empreiteiro e burlar dezenas de pessoas em milhares de euros.

Num comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PJ refere que “o esquema fraudulento, que já executava desde 2024, consistia em abordar as vítimas, nas suas residências, no qual o suspeito se identificava como empresário da construção civil, oferecendo os seus serviços”.

“Nesse contexto, convencia as vítimas a efetuar pagamentos antecipados, a pretexto da necessidade de adquirir materiais, com a promessa de efetuar trabalhos, que nunca teve a intenção de concretizar”, referem.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 03/07/2025