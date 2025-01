Final de tarde acidentado na região

O final de tarde de ontem ficou marcado por dois acidentes na região de Coimbra, um no concelho de Montemor-o-Velho e outro no concelho de Cantanhede, segunda a informação dada pelo Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

O primeiro, um despiste ocorreu às 17H45 na A14, no quilómetro 31, no sentido Coimbra – Figueira da Foz. Mais tarde, por volta das 18H15, um choque entre uma viatura ligeira e uma viatura pesada de mercadorias ocorreu, na Estrada Nacional 111, na zona industrial de Montemor-o-Velho.

Os dois acidentes fizeram dois feridos leves.

