A vogal executiva da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria Filipa Alves foi hoje eleita, por unanimidade, presidente do conselho de administração da Águas do Centro Litoral, sucedendo no cargo a Alexandre Oliveira Tavares.

Os resultados foram conhecidos ao final da manhã, depois de uma assembleia geral eletiva da Águas do Centro Litoral, que decorreu no Convento São Francisco, em Coimbra.

Foram ainda eleitos administradores executivos Paulo Leitão e Rogério Costa, enquanto Cláudia André, Joana Pinto Coelho, Jorge Vala e Domingos Silva assumem as funções de administradores não executivos.

No final da Assembleia Geral da Águas do Centro Litoral, a nova presidente evidenciou que é um regresso a uma casa que conhece bem e onde já tinha sido vogal executiva.

“É importante continuar e assegurar que ela [Águas do Centro Litoral] tem todas as condições para cumprir a sua missão todos os dias, com todas as partes interessadas e, sobretudo, com a equipa experiente e em quem tenho extrema confiança e estima”, destacou.

À agência Lusa, Filipa Alves disse que dará continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito até aqui e que irá preparar a empresa para os desafios do futuro.

“O momento é de início e eu também quero ouvir quem esteve, quero tomar conhecimento. Estive fora três anos, portanto, sempre passa muita coisa e acho que agora estar a falar é demasiado, é cedo demais”, referiu, escusando-se a abordar que desafios a Águas do Centro Litoral terá nos próximo três anos.

A Assembleia Geral serviu ainda para aprovar as contas de 2025 e a distribuição de dividendos de 1,7 milhões de euros.

Em 2025, a Águas do Centro Litoral teve um volume de negócios na ordem dos 60,8 milhões de euros (ME) e alcançou um resultado líquido de 4,6 ME.

Já os resultados operacionais cifraram-se em 11,7 ME.

Ao nível do abastecimento de água, forneceram 31 milhões de metros cúbicos em 2025.

No que toca o saneamento, a água tratada foi de 79,6 milhões de metros cúbicos.

A Águas do Centro Litoral serve uma área geográfica de 5.485 quilómetros quadrados, em que o ‘core’ da empresa é constituído pelas atividades de fornecimento de água e tratamento de efluentes.

Para além da Águas de Portugal, são acionistas da empresa os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Espinho, Estarreja, Góis, Ílhavo, Leiria, Lousã, Marinha Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Ourém, Penacova, Penela, Porto de Mós, Santa Maria da Feira, Vagos e Vila Nova de Poiares.