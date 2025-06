Figueira da Foz: Semana da Indústria na incubadora de empresas

A Incubadora Mar&Indústria da Figueira da Foz e a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) promovem, de 3 a 6 de junho, a Semana da Indústria, no auditório da incubadora.

Com a Semana da Indústria, avança nota da organização, “a incubadora de empresa e a ACIFF procuram fomentar a cultura da inovação e da sustentabilidade”.

Por outro lado, acrescenta a nota, a iniciativa tem por finalidade “fortalecer parcerias e redes de colaboração, criando uma oportunidade de [trabalho em rede] entre empresas, fornecedores e investidores, assim como, a oportunidade para valorizar o papel da indústria no desenvolvimento económico e social, reforçando a identidade da Figueira da Foz como um polo industrial estratégico”.

