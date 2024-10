Figueira da Foz: Sardinhada solidária angariou fundos para ajudar bombeiros

Todos os euros contam na hora de fazer diferença. Foi com base nesta premissa que a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Encarnação, em conjunto com a Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião e várias entidades privadas, promoveu, no último sábado, uma sardinhada solidária para ajudar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBV) da Figueira da Foz.

A sardinhada, que decorreu na sede da JF de Buarcos e São Julião, angariou 2.222 euros para a compra de uma nova ambulância de socorro para a corporação de bombeiros figueirense. “Parabéns ao nosso diretor João Abreu, a toda a Comissão de Festas da Nossa Sra. da Encarnação e à Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião. Muito obrigado”, escreveu a corporação no Facebook.

Segundo os bombeiros, a nova viatura tem um custo que ronda os 77 mil euros. “Obrigado a todos os que estiveram presentes e que, com o seu contributo, por pequeno que possa ter sido, ajudaram tanto”, realça a mesma publicação da AHBV da Figueira da Foz.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS