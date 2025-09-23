diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Revive Natureza lança dois imóveis a concurso

23 de setembro às 08 h37
0 comentário(s)
DB/Foto de Jot'Alves

A antiga casa florestal das Regalheiras, na freguesia de Lavos, e o antigo posto da Guarda Fiscal da Praia de Quiaios integram o concurso público para seis imóveis lançado ontem pelo programa Revive Natureza. Os restantes quatro prédios estão situados noutras regiões do país.

O prazo para a apresentação de propostas termina no dia 6 de novembro. A concessão dos imóveis tem um prazo mínimo de 25 anos.

Os imóveis do Estado, com elevado potencial turístico, serão reabilitados pelos futuros concessionários, sujeitos, ainda, ao pagamento de uma renda.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

