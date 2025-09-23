A antiga casa florestal das Regalheiras, na freguesia de Lavos, e o antigo posto da Guarda Fiscal da Praia de Quiaios integram o concurso público para seis imóveis lançado ontem pelo programa Revive Natureza. Os restantes quatro prédios estão situados noutras regiões do país.

O prazo para a apresentação de propostas termina no dia 6 de novembro. A concessão dos imóveis tem um prazo mínimo de 25 anos.

Os imóveis do Estado, com elevado potencial turístico, serão reabilitados pelos futuros concessionários, sujeitos, ainda, ao pagamento de uma renda.

