Figueira da Foz

Figueira da Foz: Pais agradecem recuo do Agrupamento de Escolas do Paião

09 de setembro às 08 h56
Um grupo de encarregados de educação reuniu-se ontem com o diretor do Agrupamento de Escolas do Paião, Ricardo Gaspar, tendo como pretexto a rotatividade de auxiliares de educação, que acabou por ficar sem efeito.

“A medida tirava os alicerces e a casa ia cair”, sustentou Óscar Marques, porta-voz do grupo que se reuniu com Ricardo Gaspar, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

O encarregado de educação acrescentou que “o jardim-escola das Regalheiras todos os anos tem uma educadora diferente e o pilar que dá suporte emocional e psicológico às crianças é a auxiliar, a cara que elas conhecem todos os anos”.

Óscar Marques elogiou o recuo da direção, que já não vai levar por diante a substituição de auxiliares.

Jot'Alves

4 Comentários

  1. Telmo Ferreira diz:
    10 de Setembro, 2025 às 13:42

    O conteúdo da notícia não tem qualquer relação com o título da mesma. A escola referida não pertence ao agrupamento referido no título, não é sequer na mesma localidade ou freguesia.

    Agradece-se a respectiva correção.

    Obrigado

  2. Telmo Ferreira diz:
    10 de Setembro, 2025 às 13:45

    Efetivamente a escola referida pertence ao referido agrupamento. Peço desculpa pelo lapso.

    Cpts

  3. Telmo Cruz diz:
    10 de Setembro, 2025 às 13:46

    Efetivamente a escola referida pertence ao referido agrupamento. Peço desculpa pelo lapso.

    Cpts

  4. Ana diz:
    11 de Setembro, 2025 às 11:10

    Era tao mais valioso as pessoas antes das barbaridades que dizem as pensassem. Baixinho para ninguem ouvir😂

