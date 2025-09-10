Um grupo de encarregados de educação reuniu-se ontem com o diretor do Agrupamento de Escolas do Paião, Ricardo Gaspar, tendo como pretexto a rotatividade de auxiliares de educação, que acabou por ficar sem efeito.

“A medida tirava os alicerces e a casa ia cair”, sustentou Óscar Marques, porta-voz do grupo que se reuniu com Ricardo Gaspar, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

O encarregado de educação acrescentou que “o jardim-escola das Regalheiras todos os anos tem uma educadora diferente e o pilar que dá suporte emocional e psicológico às crianças é a auxiliar, a cara que elas conhecem todos os anos”.

Óscar Marques elogiou o recuo da direção, que já não vai levar por diante a substituição de auxiliares.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 09/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS