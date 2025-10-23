diario as beiras
Figueira da Foz: Nuno Santos promete “diálogo saudável”

23 de outubro às 09 h05
DB/Foto de Jot'Alves

Foi a surpresa da noite eleitoral do passado dia 12, na Figueira da Foz. Em declarações exclusivas ao DIÁRIO AS BEIRAS, Nuno Santos garantiu que não ficou surpreendido com a vitória em Maiorca.

O presidente de junta eleito garantiu que o seu executivo terá um canal de diálogo aberto. “Estamos firmemente empenhados em promover um diálogo saudável, construtivo e transparente com todas as outras forças políticas. Acreditamos que as boas ideias não têm cor partidária e que a missão de todos nós é servir os fregueses”, afiançou.

Por outro lado, acrescentou: “Vamos votar favoravelmente qualquer ideia ou projeto, venham de onde vierem, desde que sejam comprovadamente benéficos para os interesses e a qualidade de vida da freguesia e do concelho”.

