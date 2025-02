Figueira da Foz: Nuno Ribeiro alerta contra bullying e violência nas relações

A editora Betweien e a Câmara Municipal da Figueira da Foz assinalam ontem o Dia dos Namorados no Auditório Madalena Biscaia Perdigão, tendo o músico Nuno Ribeiro como convidado.

No evento, dirigido a alunos do 3.º ciclo do ensino básico, foi apresentado o projeto pedagógico “Só há plano A – Antiviolência – Diga não à violência”, que inclui um livro e atuação de Nuno Ribeiro. Tudo para prevenir o bullying e a violência nas relações em contexto escolar.

À margem do evento, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Nuno Ribeiro defendeu que, “quando temos músicas que falam sobre este conteúdo é mais fácil entrar na cabeça das pessoas do que através do livro”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 18/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS