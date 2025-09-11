diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Novo Hospital da Luz combina com Praia da Claridade e 11 milhões de euros

10 de setembro às 09 h13
1 comentário(s)
DB/Foto de Jot'Alves

O novo Hospital da Luz Clínica da Figueira da Foz foi inaugurado ontem. As instalações, na rua Rancho das Cantarinhas, representam um investimento de 11 milhões de euros.

Na sua intervenção, o administrador das unidades do Hospital da Luz na Região Centro, Pedro Beja Afonso, frisou que houve necessidade de construir novas instalações porque as anteriores, na Ponte do Galante, não tinham capacidade de resposta para a diversidade de serviços de saúde que a rede instalou recentemente na cidade, incluindo uma sala de pequena cirurgia.

“Esta oferta faz todo o sentido na Figueira da Foz”, advogou Pedro Beja Afonso.

O Hospital da Luz Clínica da Figueira da Foz, destacou aquele responsável, integra “uma grande rede de saúde” nacional.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 10/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

1 Comentário

  1. Ze da Gandara diz:
    11 de Setembro, 2025 às 10:37

    Ena ena 🙂 E não é que o administrador-estrela de unidades hospitalares cá do burgo (O Ronaldo das administrações hospitalares) apareceu para a foto? 🙂 Esse Sôdôtôr é o máior!

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de setembro

Filme “Oh Coimbra Dance!” distinguido no Festival ART&TUR 2025
13 de setembro

Esperadas 100 mil pessoas nas festas e feira de São Mateus
13 de setembro

Escolas renovadas no Areeiro e em Ceira
13 de setembro

Tribunal de Contas dá luz verde à Variante de Quiaios

Figueira da Foz

Figueira da Foz
13 de setembro às 13h08

Tribunal de Contas dá luz verde à Variante de Quiaios

0 comentário(s)
Figueira da Foz
13 de setembro às 13h02

PJ deteve suspeito de incendiar casa onde vivia com irmão na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
13 de setembro às 10h29

Henning investe 50 milhões de euros no Pincho

0 comentário(s)