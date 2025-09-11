O novo Hospital da Luz Clínica da Figueira da Foz foi inaugurado ontem. As instalações, na rua Rancho das Cantarinhas, representam um investimento de 11 milhões de euros.

Na sua intervenção, o administrador das unidades do Hospital da Luz na Região Centro, Pedro Beja Afonso, frisou que houve necessidade de construir novas instalações porque as anteriores, na Ponte do Galante, não tinham capacidade de resposta para a diversidade de serviços de saúde que a rede instalou recentemente na cidade, incluindo uma sala de pequena cirurgia.

“Esta oferta faz todo o sentido na Figueira da Foz”, advogou Pedro Beja Afonso.

O Hospital da Luz Clínica da Figueira da Foz, destacou aquele responsável, integra “uma grande rede de saúde” nacional.

