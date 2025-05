Figueira da Foz: Mudança de vencedores com AD à frente do PS

O concelho da Figueira da Foz, à semelhança das eleições legislativas de 2024, testemunhou o crescimento do Chega, que reforçou a sua posição de terceira força política mais votada.

Por outro lado, este município do litoral, tradicionalmente definido como sociologicamente socialista, viu a coligação do PSD/CDS subir ao lugar mais alto do pódio eleitoral, com 31,27% (em 2024 obteve 27,67%, ficando em segundo lugar).

O PS foi o segundo partido mais votado, com 25,77% dos votos (em 2024 ganhou no concelho, com 31,26%).

A diferença entre as duas forças políticas mais votadas é semelhante àquela que se verificou em 2024, mas com inversão da posição eleitoral.

O Chega, por seu lado, como antes referido, reforçou a sua posição como terceira força política no concelho da Figueira da Foz. Nestas eleições para o Parlamento, conquistou 22,48% das preferências dos eleitores, contra 18,69% das legislativas do ano passado.

