diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Ministra elogia projetos da ULS-BM

06 de janeiro de 2026 às 10 h06
0 comentário(s)
DB/Jot'Alves

A ministra da Saúde elogiou ontem os projetos que a Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULS-BM) tem em curso ou em estudo, após uma reunião com o conselho de administração, no Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF).

Questionada pelos jornalistas acerca dos rumores recorrentes sobre a substituição do conselho de administração da ULS-BM, Ana Paula Martins começou por referir que saiu da reunião “muito contente” com os projetos de que acabara de tomar conhecimento.

“Conheci uma série de projetos que não conhecia. Estou muito contente. Sobretudo, estou muito esperançosa de que os projetos que o conselho de administração me apresentou sejam projetos que vejam a luz do dia”, frisou a ministra.

“Não vim aqui hoje (ontem) para conversar com este conselho de administração sobre mudanças, sobre permanências. Não é um tema, neste momento. Neste momento, estou a trabalhar com este conselho de administração, e é isso que nos importa. No final de 2026, quem é que estará a fazer o quê? Ninguém sabe, não é?”, acrescentou Ana Paula Martins.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (06/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de janeiro

Cientistas de Coimbra desenvolvem molécula inovadora para tratamento do cancro
06 de janeiro

Oito imagens de capela no concelho de Ansião classificadas como de interesse público
06 de janeiro

O pecado original
06 de janeiro

Caravana do mundo

Figueira da Foz

Figueira da Foz
06 de janeiro às 10h06

Figueira da Foz: Ministra elogia projetos da ULS-BM

0 comentário(s)
CoimbraFigueira da FozNacional
05 de janeiro às 18h57

Ministra confirma que substituição do conselho de administração da ULS de Coimbra é ” irrevogável”

0 comentário(s)
Figueira da FozNacional
05 de janeiro às 18h16

Ministra avisa na Figueira da Foz que nomeações nas ULS cabem ao Governo e não a autarcas

0 comentário(s)