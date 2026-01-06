A ministra da Saúde elogiou ontem os projetos que a Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULS-BM) tem em curso ou em estudo, após uma reunião com o conselho de administração, no Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF).

Questionada pelos jornalistas acerca dos rumores recorrentes sobre a substituição do conselho de administração da ULS-BM, Ana Paula Martins começou por referir que saiu da reunião “muito contente” com os projetos de que acabara de tomar conhecimento.

“Conheci uma série de projetos que não conhecia. Estou muito contente. Sobretudo, estou muito esperançosa de que os projetos que o conselho de administração me apresentou sejam projetos que vejam a luz do dia”, frisou a ministra.

“Não vim aqui hoje (ontem) para conversar com este conselho de administração sobre mudanças, sobre permanências. Não é um tema, neste momento. Neste momento, estou a trabalhar com este conselho de administração, e é isso que nos importa. No final de 2026, quem é que estará a fazer o quê? Ninguém sabe, não é?”, acrescentou Ana Paula Martins.

