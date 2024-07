Figueira da Foz: GNR forma na cidade 217 novos guardas provisórios

Realizou-se ontem a cerimónia de compromisso de honra de 217 novos guardas provisórios da GNR formados no Centro de Formação Profissional da Figueira da Foz. Este curso, o 54.º, começou em setembro de 2023, com 234 formandos.

A cerimónia foi presidida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro. Contou ainda com a participação da ministra e do secretário de Estado da Administração Interna, Margarida Blasco e Telmo Correia, e do presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, entre outros convidados. O comandante geral da GNR, Rui Alberto Ribeiro Veloso, foi o anfitrião.

Aquele tenente-general da GNR e o primeiro-ministro lamentaram o reduzido número de mulheres naquele curso, apenas 16. Mas o militar da guarda manifestou satisfação por todas concluíram a formação.

Neste momento, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, está a decorrer um novo curso de guardas no centro de formação da Figueira da Foz. Iniciou-se no dia 1 do corrente mês, com 154 formandos.

O tenente-general Rui Alberto Ribeiro Veloso frisou que “só podem ser militares da GNR cidadãos exemplares”.

Por sua vez, o primeiro-ministro, dirigindo-se aos novos guardas provisórios, garantiu que “o Governo tudo fará para honrar a nobre profissão e a nobre missão” dos militares da GNR. “O vosso trabalho é um pilar da democracia”, afirmou ainda Luís Montenegro.

A questão salarial

O primeiro-ministro, discursando ainda na referida cerimónia, ressalvou que as reivindicações das forças de segurança “não podem fazer claudicar o interesse coletivo”.

Luís Montenegro defendeu “maior justiça e equilíbrio nas remunerações das mulheres e homens que servem nas forças de segurança”.

