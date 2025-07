Figueira da Foz: Feira do livro a partir de sábado

O evento Férias com Livros realiza-se há vários anos consecutivos em Buarcos, no jardim Fernando Traqueia, depois de várias edições na cidade da Figueira da Foz.

Aquela feira do livro acompanha parte da época balnear, este ano de 12 de julho a 31 de agosto. O espaço está aberto das 10H00 às 00H00.

Esta edição arranca com uma sessão literária dedicada a José Cardoso Pires, autor de “O delfim”, uma das suas obras de referência. A homenagem a este escritor e à sua extensa obra realiza-se no ano em que se comemora o centenário do seu nascimento.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 09/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS