Figueira da Foz: Cooperativa quer criar habitação colaborativa

A Aurora Desperta, cooperativa sediada na Figueira da Foz tendo como foco principal a habitação colaborativa, candidatou-se a um projeto-piloto do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana para a construção de 25 habitações.

Neste momento, decorre o prazo para o preenchimento do formulário da manifestação de interesse em aderir ao projeto, disponível nas redes sociais da cooperativa. Mais de uma dezena de pessoas já se inscreveram.

Não foi apenas a falta de casas que levou a Aurora Desperta a acordar para a habitação colaborativa, foi sobretudo para despertar consciências sobre as vantagens destas comunidades de condóminos sustentáveis e intergeracionais.

“Não é só pela falta de habitação, também há outros motivos, como combater a falta de creches e criar um espaço [na urbanização] para estruturas residenciais para idosos, para as pessoas da terceira idade serem o mais autónomas possível e num outro ambiente”, ressalvou o administrador da Aurora Desperta, David Sousa, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

