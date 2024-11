Figueira da Foz: Concurso público para construção de novo Hospital de Dia e convalescença até dezembro

A presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego, Ana Raquel Santos, adiantou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, que o concurso público para a construção do novo Hospital de Dia da Figueira da Foz e de uma unidade convalescença, com 20 camas, será lançado até ao final do ano.

Aquela responsável acrescentou que o concurso público deverá ser lançado ainda “durante este mês ou no início de dezembro”. Trata-se de um investimento de 3.1 milhões de euros.

Indagada sobre o processo da futura unidade de cuidados paliativos, a ser instalada no edifício da antiga maternidade Casa da Mãe, Ana Raquel Santos esclareceu que o processo está em fase de conclusão do projeto.

“Neste momento, estamos em fase de articulação, com a Câmara Municipal da Figueira da Foz, para a finalização do projeto. E estamos, em conjunto com várias entidades regionais e nacionais, a tentar a melhor fonte de financiamento para o projeto”, avançou a presidente da ULS do Baixo Mondego. Este é um investimento de 5.8 milhões de euros.

Este processo arrasta-se há vários anos. “Não há propriamente um atraso”, sustentou Ana Raquel Santos. “É a programação de um investimento deste género [que está na base da espera para o lançamento do concurso público da empreitada]”, ressalvou.

Ana Raquel Santos frisou que, “eventualmente”, a obra poderá vir a ter cabimento orçamental “numa segunda reprogramação” do Plano de Recuperação e Resiliência, que “está a ser pensada”. Esta “é uma das possibilidades”, destacou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 13/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS