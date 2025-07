Figueira da Foz: Campus da UC espera ter mais de 120 alunos no novo ano letivo

O campus da Universidade de Coimbra (UC) na Figueira da Foz deverá ter entre 120 e 130 alunos no ano letivo 2025/2026, repartidos por mestrados e a licenciatura em biologia marinha, adiantou o diretor, Miguel Pardal, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

No ano letivo transato, o campus foi frequentado por cerca de 60 alunos, distribuídos por dois mestrados e uma licenciatura.

“No ano letivo de 2025/2026, a perspetiva é termos entre 120 e 130 alunos. E vamos ter 250 em 2026/2027 e 350 em 2027/2028. No ano letivo seguinte, se tudo correr bem, teremos entre 500 e 600 alunos”, vaticinou aquele responsável.

Aqueles números incluem licenciaturas e mestrados.

Neste momento, o campus universitário ministra uma licenciatura em biologia marinha e dois mestrados, um em inteligência artificial e outro em computação musical e design de som.

