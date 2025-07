Figueira da Foz: APA alertada para comporta do Pranto e Canal do Mondego

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) foi esta semana abordado por agricultores e outros afetados pela rotura da comporta Maria Mata, no Rio Pranto, na freguesia do Alqueidão, no sul do concelho da Figueira da Foz, e pela presidente da Junta de Alqueidão, Clarisse Oliveira.

Em declarações aos jornalistas, Pimenta Machado adiantou que o concurso público para a empreitada de reparação da comporta deverá ser lançado até ao final deste mês. O orçamento é de cerca de dois milhões de euros. A obra terá um prazo de execução de 12 meses.

“A APA submeteu uma candidatura, que já foi aprovada pelo Centro 2030; estamos a rever o projeto, que é uma obrigação legal; e queremos lançar o concurso para a empreitada até ao final deste mês”, avançou Pimenta Machado.

