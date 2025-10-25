A Incubadora Mar&Indústria da Figueira da Foz e a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) realizam no próximo dia 29 a terceira edição da Feira de Carreiras Economia Azul Blue Economy Career Fair – The Careers Of The Future. O evento terá lugar no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz.

A feira tem como destinatários preferenciais alunos do ensino secundário, como recomenda a Comissão Europeia para a promoção da economia azul junto dos jovens europeus.

Esta edição contará com alunos de escolas secundárias dos concelhos da Figueira da Foz, Mira, Cantanhede e Mealhada.

Os participantes assistirão a uma mesa redonda subordinada ao tema “O meu percurso na economia azul” e visitarão os postos de exposição das cerca de 20 empresas e entidades presentes no evento.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, a presidente da ACIFF, Vitória Abreu, frisou que a Feira de Carreiras Economia Azul Blue Economy Career Fair – The Careers Of The Future “tem vindo a crescer”, avançando que este ano terá mais quatro empresas e entidades do que no ano passado.

