Festival Política regressa a Coimbra com Luta Livre e Hugo van der Ding

O festival Política regressa a Coimbra entre 21 e 23 de novembro, com várias propostas, entre elas um espetáculo de Hugo van der Ding e um concerto de Luta Livre, projeto de Luís Varatojo, foi hoje anunciado.

O festival Política, que acontece em várias cidades do país (este ano com o tema central “Intervenção”), vai decorrer em Coimbra entre 21 a 23 de novembro, com uma programação que inclui “cinema, música, humor, exposições, conversas e atividades com escolas”, tendo o Convento São Francisco como lugar central do evento, afirmou hoje a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No último dia do festival em Coimbra, é apresentado o espetáculo de humor “O que importa é participar”, em que Hugo van der Ding percorre “as participações especiais da História de Portugal, que comprovam a importância da participação ainda que, por vezes,” o país não leve “a taça para casa”, referiu.

Já a 22 de novembro, haverá concerto de Luta Livre, projeto de Luís Varatojo, apresentado em Coimbra em formato acústico, numa proposta que “dá primazia à palavra e fomenta o diálogo com o público”, em que todos “terão direito a pôr a boca no trombone”.

O festival vai contar também com a exibição do documentário “Onde Está o Zeca?”, de Tiago Pereira (21 de novembro), e do filme “A Sala de Professores”, de Ilker Çatak (também a 21 novembro, 19h00), assim como um concerto de Lucas Pina, cantor são-tomense, afirmou a Câmara de Coimbra.

O programa inclui ainda uma conversa no Café Concerto do Convento São Francisco e a apresentação de duas propostas de jovens que resultam do concurso de bolsas promovido pelo festival em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, que tem por objetivo fomentar e apoiar a criação artística e intervenção cívica de jovens até 30 anos residentes no distrito de Coimbra.

Todos os espetáculos e debates têm interpretação para língua gestual portuguesa e todos os filmes, incluindo os falados em português, estão legendados em português.

A entrada nos eventos é gratuita.

Em Coimbra, o festival assume-se como uma coprodução com a Câmara de Coimbra, contando com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude, Comissão Nacional de Eleições e Parlamento Europeu – Gabinete em Portugal.