Mais de 20 atividades, que cruzam cinema, teatro, música, humor, poesia, performances e exposições, compõem a programação do Festival Política, evento dedicado aos direitos humanos e à cidadania, que decorre em Coimbra, de 13 a 15 de novembro.

“Este é um festival multidisciplinar, artístico, em que convocamos artistas, ativistas, jovens, criadores da sociedade civil, a pensar o mundo em que nós estamos, os desafios que encontramos, os debates que é preciso ter. Este desafio depois é materializado numa programação que inclui humor, espetáculos, concertos, performance, cinema e exposições”, sublinhou Rui Oliveira Marques.

Em declarações à agência Lusa, o coorganizador do evento, explicou que o festival tem lugar em várias cidades do país, e depois de passar por Lisboa, Loulé, Évora e Braga, “fecha o ciclo de 2025 em Coimbra”.

“São cerca de 20 atividades de entrada gratuita que vamos ter durante três dias no Convento São Francisco. Este ano escolhemos como tema transversal as revoluções em curso, portanto, as transformações positivas que estejam a acontecer na nossa sociedade e tentamos fazer um pouco o paralelismo com o PREC [Processo Revolucionário em Curso] e os 50 anos das comemorações das primeiras eleições livres em Portugal”, acrescentou.

Com entrada gratuita e interpretação em Língua Gestual Portuguesa, o Festival Política arranca com “cinema e um documentário premiado, numa parceria com o Parlamento Europeu”.

Será exibido o filme ucraniano “Intercepted”, de Oksana Karpovych, que é “baseado em registos sonoros captados pelos russos que estão na linha de frente de combate na Ucrânia e é um exemplo da desumanização”.

Ainda no dia 13 de novembro, o espetáculo Mau Teatro, de Humberto, que contará com a banda composta por João Hasselberg no baixo, Débora King nos teclados e Diogo Arranja na bateria.

No dia seguinte, a antiga igreja do Convento São Francisco recebe Luca Argel, que apresenta o concerto “PREC: Pequenas Revoluções no Coração”, criado especialmente para o festival.

O humor estará a cargo de Beatriz Gosta, que encerra o festival a 15 de novembro, com um espetáculo dedicado ao feminismo e à luta contra discriminações e preconceitos, num formato especialmente criado para o Política.

“A par disso teremos também a apresentação dos vencedores do programa de bolsas para jovens artistas, ativistas e criadores, que lançámos em parceria com o IPDJ [Instituto Português do Desporto e Juventude], indicou.

Segundo Rui Oliveira Marques, ao longo dos três dias serão apresentados oito filmes e haverá espaço para conversas e debates.

“António Brito Guterres vai ajudar-nos a pensar um pouco a geografia e as fronteiras da cidade de Coimbra, mas também teremos o fotógrafo Marques Valentim, que nos vai apresentar a sua exposição dedicada ao Portugal de 1975, já que ele acompanhou os principais eventos que marcaram não só o ‘verão quente’, mas também a questão das eleições livres e do 25 de novembro”, concluiu.

O Festival Política de Coimbra é uma coprodução da Associação Isonomia/Festival Política, do Município de Coimbra e do Convento São Francisco, contando com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude, Comissão Nacional de Eleições e Parlamento Europeu – Gabinete em Portugal.