Festival Pirata realiza-se de 23 a 27 deste mês

O Festival Pirata de Buarcos realiza-se de 23 a 27 deste mês, na Tamargueira, na parte inferior das muralhas.

“Vai ser o último da era da freguesia de Buarcos e São Julião, mas em Buarcos, como sempre foi”, ressalvou a presidente da junta, Rosa Batista, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A desagregação das duas freguesias fundidas em 2013 terá efeitos a partir das próximas eleições autárquicas deste ano. O mesmo acontecerá com Brenha, que será desagregada de Alhadas, e com Santana, que se separará de Ferreira-a-Nova. Apenas a antiga freguesia da Borda do Campo continuará agregada ao Paião.

Regressando ao Festival Pirata, a autarca destacou que foi retomado julho como o mês original, que transitou do anterior mandato. O atual executivo da Junta de Buarcos e São Julião mudou a data para setembro e também mudou de sítio, mas mantendo-o na zona das muralhas de Buarcos. O festival regressou ao mês de julho no ano passado.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS