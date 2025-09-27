Música, arte, tecnologia e educação têm encontro marcado para Coimbra de 23 a 26 de outubro no festival MATE, que leva ao Convento São Francisco artistas, especialistas e empreendedores de países da lusofonia e ibero-americanos.

A guitarrista brasileira Gabriele Leite, atualmente a residir nos Estados Unidos da América, o multi-instrumentista uruguaio Diego Janssen ou o ‘rapper’ português Nerve são alguns dos convidados desta terceira edição, cujo programa foi hoje integralmente tornado público na página ‘online’ www.matefestival.com.

