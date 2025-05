Festival M junta música e natureza na praia de Torres do Mondego em Coimbra

O Festival M regressa em 18 e 19 de julho à Praia Fluvial de Torres do Mondego, em Coimbra, numa celebração que junta a música com a natureza e convida “à descoberta, ao convívio e à liberdade”.

A edição deste ano do evento assume-se como um “encontro de culturas, ritmos e emoções” e promete ser a “melhor de sempre” com uma oferta musical diversa, do pop ao rock, passando pelo rap, tropical e música do mundo.

Para o dia de abertura, este festival acolhe as atuações do trio britânico The Baby Seals, da banda brasileira Oruã e do coletivo formado por nove elementos de diferentes nacionalidades IDIOTHEQUE.

O grupo britânico The Baby Seals, natural de Cambridge, aborda temas como a igualdade de género, a maternidade, a positividade corporal e a libertação pessoal numa combinação entre a música punk, as mensagens feministas e o humor.

Já a banda Oruã funde o rock experimental com os ritmos brasileiros, explorando temas sociais e raciais, numa reflexão sobre as tensões e injustiças da sociedade brasileira.

O projeto multicultural IDIOTHEQUE, formado por elementos portugueses, britânicos, franceses, espanhóis e israelitas, combina o funk, afrobeat e música do mundo numa celebração da diversidade cultural e da música como linguagem universal.

No último dia sobem a palco a banda mexicana Los Intrusos, o grupo australiano Majak Door, ficando o encerramento do festival a cargo do coletivo português GANA.

O grupo Los Intrusos “canaliza a energia crua do rock dos anos 60 [do século XX] com uma atitude moderna e irreverente”, retratando o quotidiano das periferias mexicanas numa combinação entre sons primitivos, distorções e letras.

A banda Majak Door apresenta no festival um som lo-fi tropical que surge de “uma fusão sonora que combina o surf-rock, psicadélica dos anos 60 [do século XX] e dream pop”.

Por seu lado, o coletivo nacional GANA converge a diversidade cultural e social das periferias de Lisboa com diferentes influências musicais, “criando uma identidade única” orientada pelo rap e pelo ‘spoken word’.

O evento é organizado pela Junta de Freguesia de Torres do Mondego, em espaço aberto, e tem entrada livre.