Festival cruza cultura urbana, gastronomia e música na Estação Nova de Coimbra

A Estação Nova de Coimbra vai receber um festival que cruza cultura urbana, gastronomia e música, ao longo de três dias do mês de maio, revelou hoje a Câmara Municipal.

O bash — Festival Urbano realiza-se de 08 e 10 de maio e é promovido pela BREW! e coorganizado pela Câmara Municipal de Coimbra.

Segundo a autarquia de Coimbra, ao longo de três dias, o edifício da antiga estação ferroviária recebe uma programação que inclui a ‘Beer Experience by BREW!’, com curadoria de cervejeiros nacionais, ‘street food’, cocktails de autor e DJ sets.

Inclui também uma componente de cultura visual urbana, através do ‘Urban Creative Lab’, que reúne artistas nas áreas da tatuagem, ilustração, muralismo, ‘stencil’ e outras instalações urbanas.

A programação integra ainda criadores e projetos com ligação a Coimbra, “reforçando o envolvimento da comunidade criativa local”.

O modelo do evento vai combinar “zonas de acesso livre com áreas de experiência mediante a aquisição de bilhete, integrando sistema cashless e copos reutilizáveis”.

“O bash — Festival Urbano propõe uma ocupação temporária do edifício, convidando o público a redescobrir a Estação Nova através de diferentes experiências”, destacou.

A iniciativa integra-se numa programação mais alargada de eventos promovidos na cidade, ‘como o Brew! Coimbra’, cuja 6.ª edição terá lugar de 11 a 13 de setembro, contribuindo para a dinamização de diferentes espaços urbanos.

Na nota enviada aos jornalistas, a Câmara de Coimbra lembrou que a Estação Nova encontra-se encerrada à circulação ferroviária desde janeiro de 2025, no âmbito da implementação do sistema Metrobus.

“O edifício atravessa atualmente um período de transição, mantendo-se disponível para acolher iniciativas pontuais compatíveis com a sua utilização, como é o caso do bash — Festival Urbano”.

Paralelamente, a Câmara Municipal de Coimbra aprovou, em 23 de fevereiro, a celebração de um contrato de subconcessão com a IP Património, que permitirá ao município assumir a utilização do edifício e desenvolver um projeto de reabilitação e reconversão funcional.

Classificada como monumento de interesse público e integrada na zona de proteção da Universidade de Coimbra — Alta e Sofia, Património Mundial da UNESCO, a Estação Nova foi concebida no início do século XX como porta de entrada da cidade.